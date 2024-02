Suprema Corte de Londres avaliará último recurso de Assange contra extradição aos EUA

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, enfrenta um momento decidivo em sua batalha legal, com a Suprema Corte de Londres prestes a considerar seu último recurso contra a extradição para os Estados Unidos. Nascido em Townsville, Austrália, em julho de 1971, Assange cresceu em uma família com raízes artísticas e desde cedo demonstrou talento em programação de computadores. Sua vida tomou um rumo controverso quando, na adolescência, foi condenado por hacking, escapando da prisão sob a condição de não cometer novos delitos.

Durante seus estudos na Universidade de Melbourne, Assange consolidou sua expertise em matemática e física, mas foi sua incursão no mundo digital que o tornou notório. Em 2006, ele lançou o WikiLeaks, uma plataforma destinada à divulgação de documentos confidenciais vazados por fontes anônimas. O site ganhou proeminência internacional em 2010 ao publicar um vídeo revelador que mostrava um ataque de helicóptero dos EUA em Bagdá, resultando na morte de civis, incluindo jornalistas da Reuters.

Ao longo dos anos, o WikiLeaks continuou a desafiar os protocolos de segurança, divulgando mais de 90 mil documentos militares confidenciais sobre o Afeganistão e aproximadamente 400 mil arquivos secretos relacionados à guerra do Iraque. Essas revelações marcaram alguns dos maiores vazamentos de informações na história militar dos Estados Unidos. Além disso, o site tornou públicos 250 mil telegramas diplomáticos secretos das embaixadas americanas em todo o mundo, colaborando com veículos de imprensa renomados como o The New York Times e o britânico The Guardian.