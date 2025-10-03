Capa Jornal Amazônia
Starmer pede que acordo de paz para Gaza seja implementado "sem demora"

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu para que o acordo de paz para Gaza seja implementado "sem demora", após o Hamas dizer que concorda em libertar os reféns israelenses. A declaração foi publicada oficialmente nesta sexta-feira.

"Agora temos a oportunidade de pôr fim aos conflitos, de os reféns regressarem a casa e de a ajuda humanitária chegar àqueles que dela tanto necessitam", afirma o texto, que menciona que a sinalização do grupo rebelde "é um avanço significativo". "Apoiamos firmemente os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que nos aproximaram mais da paz do que nunca", acrescenta.

Segundo Starmer, o Reino Unido está pronto para apoiar novas negociações e trabalhar em prol de uma paz sustentável para israelenses e palestinos.

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/GAZA/CESSAR-FOGO/STARMER
