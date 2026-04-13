Starmer diz que Reino Unido não apoia bloqueio de portos iranianos por Trump

O Reino Unido não fará parte de um bloqueio de portos iranianos pelos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que descartou o apoio à medida em resposta ao fechamento do Estreito de Ormuz.

Em entrevista à rádio BBC, Starmer declarou que o país não está "apoiando o bloqueio" e não se envolverá na "guerra". Segundo o premiê, a prioridade britânica é a reabertura da importante rota de navegação.

O fechamento do Estreito de Ormuz resultou na disparada dos preços do petróleo e de outras commodities. A declaração de Starmer ocorre após o presidente americano, Donald Trump, sugerir que a Grã-Bretanha enviaria detectores de minas para a região.

Ações Britânicas no Estreito de Ormuz

O Reino Unido esclareceu que pode auxiliar na remoção de minas na via navegável. Contudo, essa ajuda seria fornecida apenas após o término dos combates na área.

Starmer reforçou que a capacidade militar britânica está integralmente voltada para garantir a "abertura total" do Estreito. O foco é na desobstrução e não no envolvimento direto em confrontos militares.

Fonte: Associated Press.