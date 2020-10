Sonda pousa em asteroide após dois anos em órbita; assista

As primeiras imagens do pouso da sonda Osiris-Rex no asteroide 101955 Bennu foram divulgadas pela Nasa na quarta-feira, 21. A aterrissagem ocorreu na terça-feira, 20, após a sonda ficar na órbita do asteroide por quase dois anos.

"Dados preliminares mostram que a missão de hoje para coleta de amostras ocorreu como planejado", escreveu a agência espacial no Twitter.

No vídeo, a edição mistura as imagens do pouso com o que a Nasa chama de concepção artística, uma simulação criada para dar ao público a noção do que ocorreu, com visão mais aberta do evento.

Conhecido desde 1999, o Bennu contém material do início do Sistema Solar e pode ter moléculas orgânicas portadoras de carbono, ingredientes essenciais para a vida na Terra, assim como minerais contendo ou formados por água. É a primeira amostra da NASA de um asteroide.

Mal pousou no asteroide e a sonda decolou. Isso, claro, estava previsto. Trata-se da manobra chamada TAG, sigla para "Touch-and-Go". A pequena nave ficou o tempo necessário para o braço mecânico coletar uma amostra da superfície.

Os dados preliminares mostram que a cabeça de amostragem de um pé de largura (0,3 metro de largura) tocou a superfície de Bennu por aproximadamente 6 segundos, quando a espaçonave realizou uma queima de retorno. Essas amostras devem chegar à Terra em 2023.

O asteroide Bennu está a 321 milhões de km de distância da Terra. O evento de amostragem trouxe a espaçonave até o local de amostragem Nightingale, pousando a menos de um metro do local alvo. A equipe na Terra recebeu a confirmação às 18h08 do dia 20.