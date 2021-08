Soldados dos EUA matam dois homens armados no aeroporto de Cabul

Soldados dos Estados Unidos mataram dois homens armados no aeroporto de Cabul nesta segunda-feira (16), depois que um chefe militar do Pentágono exigiu que os talibãs não ataquem o local, para onde milhares de pessoas foram em massa buscando fugir do Afeganistão, disse um funcionário da Defesa.

"Em meio às milhares de pessoas que estavam ali pacificamente, dois indivíduos que portavam armas ergueram-nas ameaçadoramente. Ambos foram mortos", declarou à AFP o funcionário sob condição de anonimato.

Segundo ele, o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o general Kenneth McKenzie, exigiu aos funcionários talibãs em uma reunião presencial no domingo em Doha que não atacassem o aeroporto.

Milhares de soldados americanos tomaram o controle da segurança do aeroporto internacional de Cabul, o principal do Afeganistão, no sábado para permitir a evacuação de funcionários dos EUA.

No entanto, centenas de afegãos se reuniram em volta do aeroporto e foram para a pista buscando embarcar em voos comerciais para fora do país.

Os vídeos mostram uma multidão de pessoas tentando impedir a decolagem de um avião de carga militar americano e há relatos de que vários morreram esmagados ou ao caírem depois que o avião decolou.