Soldado Russo é condenado à prisão perpétua por crimes de guerra

Nesta segunda-feira (23), Vadim Shishimarin, um soldado russo de 21 anos, foi condenado à prisão perpétua por crimes de guerra. Essa é a primeira sentença feita na Ucrânia desde o início da invasão russa, que iniciou em 24 de fevereiro e ainda não tem previsão de término.

Antes da condenação, na última quinta-feira (19), o sargento russo admitiu durante o julgamento que matou um civil de 62 anos nos primeiros dias do ataque russo no nordeste ucraniano. "Sei que você não poderá me perdoar, mas, mesmo assim, peço perdão", afirmou Shishimarin à esposa da vítima.

VEJA MAIS

Ao mesmo tempo que justificava os seus atos, também ressaltou que foram "ordens recebidas". A morte ocorreu enquanto o homem empurrava uma bicicleta e falava ao telefone. "O assassinato foi cometido com intenção direta e violou as leis e costumes da guerra", disse o juiz Agafonov durante a condenação.

Até este mês, a Ucrânia já abriu mais de 12 mil investigações por crimes de guerra desde o início da invasão russa.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)