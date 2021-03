Sobrevivente de voo da Chapecoense escapa de novo acidente com 21 mortes

Em 2016, quando o acidente da Chapecoense parou o Brasil, o então técnico da aeronave, Erwin Tumiri, foi o primeiro dos seis sobreviventes a ter alta hospitalar. O que provavelmente ele não esperava era que, passados cinco um anos, ele também seria testemunha de uma nova tragédia - e sairia, mais uma vez, sem gravidade. Mas foi isso que aconteceu na última terça-feira (02), quando o boliviano estava em um ônibus que se acidentou na Bolívia e deixou mais de 50 feridos. Desses, 21 morreram.

O ônibus no qual Tumiri estava capotou na rodovia Cochabamba-Santa Cruz. A família dele já trata a situação como um novo milagre. "Mais uma vez ele foi salvo", disse Lucía, irmã do técnico. Segundo ela, ele ficou apenas com feridas no joelho e arranhões nas costas.