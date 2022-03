Sobe para 564 o número de civis mortos na Ucrânia, segundo a ONU

O Gabinete do Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas) para os Direitos Humanos disse, nesta sexta-feira (11), que continua “gravemente preocupado com o aumento do número de mortos e sofrimento humano na Ucrânia” e pediu “um fim imediato dos ataques”. O órgão disse ter registrado 564 mortes de civis e 957 feridos desde o início da invasão, “embora o número real possa ser muito maior”. As informações são da CNN Brasil.