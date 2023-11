Sheynnis Palacios, da Nicarágua, vence o Miss Universo 2023

A vencedora do 72º concurso do Miss Universo foi a nicaraguense Sheynnis Palacios, de 23 anos. É a primeira vez que a Nicarágua ganha o concurso, que foi realizado nesse sábado (18), em São Salvador, capital de El Salvador. Sheynnis agora ocupa o lugar que era da norte-americana R’Bonney Gabriel, 29.

O segundo lugar na competição foi para a tailandesa, Anntonia Porsild, 27. Já a australiana Moraya Wilson, 22, levou o terceiro lugar. A brasileira Maria Brechane não se classificou entre as semifinalistas.

Sheynnis Palacios disse considerar a humildade e a gratidão como suas principais qualidades. A jovem nasceu em 30 de maio de 2000, é modelo e comunicadora. Também é alinhada ao pensamento feminista.

Não é o primeiro concurso que Sheynnis Palacios vence. Em 2012, com apenas 15 anos, ela levou o primeiro lugar do Miss Teen Nicarágua, sendo uma das mais jovens do concurso. Depois, em 2020, ganhou o Miss Mundo Nicarágua.

Novas regras

O Miss Universo deste ano teve novas regras, ao passar a aceitar não apenas mulheres trans, mas também mulheres grávidas, que tenham filho e que foram ou são casadas.