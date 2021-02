Shakespeare é 'cancelado' por professores; entenda

Um número crescente de acadêmicos está se recusando a ensinar Shakespeare nas escolas dos EUA, argumentando que o Bardo promove o racismo, a supremacia branca e a intolerância e, em vez disso, está pressionando pelo ensino de alternativas “modernas”'.

Escrevendo na edição de janeiro do School Library Journal, Amanda MacGregor, uma bibliotecária, livreira e jornalista freelance residente em Minnesota, perguntou por que os professores continuavam a incluir Shakespeare em suas salas de aula.

“As obras de Shakespeare estão cheias de ideias problemáticas e ultrapassadas, com muita misoginia, racismo, homofobia, classismo, anti-semitismo e misognoir” (misonegritude, em tradução livre), escreveu ela, com a última palavra referindo-se ao ódio a mulheres negras.

Mas outros argumentaram que a última tendência do despertar é míope, sem levar em conta as lições que Shakespeare ainda pode ensinar hoje - com um autor de best-sellers do New York Times acusando escolas que descartam o escritor de “jogar grande literatura pelo ralo”.

Descarte

Ainda assim, MacGregor afirmou que um número crescente de educadores está “chegando à conclusão de que é hora de Shakespeare ser deixado de lado e não enfatizado para dar lugar a vozes modernas, diversificadas e inclusivas”.

Entre aqueles que abandonaram Shakespeare estão Claire Bruncke, que ensinou inglês na Ilwaco High School, no estado de Washington.

“Perguntei ao meu diretor se havia uma exigência de quanto Shakespeare eu precisava cobrir”, disse ela.

Ela disse que foi informada de que, desde que ela estivesse ensinando “os padrões”, não importava, então ela abandonou Shakespeare completamente, em favor de “antologias e romances que não costumam ser encontrados no cânone”, disse MacGregor.

Bruncke acrescentou: “A resposta positiva dos meus alunos a este trabalho solidificou a minha decisão.”

Modernos

Liz Matthews, professora de inglês da nona série na Hartford Public High School em Connecticut, onde o corpo discente é 95% negro ou hispânico, disse que substituiu Shakespeare por autores que escreveram sobre pessoas como seus alunos.

“Substituí ‘Romeu e Julieta’ por ‘The House On Mango Street’, de Sandra Cisneros, no ano passado e ‘Long Way Down’, de Jason Reynolds neste ano”, disse ela.

“Mango Street” foi publicado em 1984; “Long Way Down” foi publicado em 2017. “Romeu e Julieta” foi publicado pela primeira vez em 1597.

“Basta colocar os autores e personagens dos dois novos livros na aparência e como soam aos meus alunos, e eles podem fazer conexões realistas”, disse Matthews. “A representação é importante.”

Mas alguns professores disseram que tiveram o cuidado de mostrar Shakespeare em um contexto moderno.

Sarah Mulhern Gross, que ensina inglês na 9ª e 12ª séries na High Technology High School, em Lindcroft, New Jersey, disse que ensinou “Romeu e Julieta” “através das lentes do desenvolvimento do cérebro adolescente com um lado da análise de masculinidade tóxica”.

Adriana Adame, que ensina alunos no Texas que passaram por traumas, disse que usou “Hamlet” para discutir mecanismos de enfrentamento e luto.

Elizabeth Neilson, que leciona na Twin Cities Academy em Minnesota, disse que usou “Coriolano” para discutir a teoria marxista.

Espaço para tudo

Outros argumentaram no jornal que não era uma questão de “ou / ou”, e que havia espaço para estudar Shakespeare ao lado de outros autores que lidam com temas mais modernos.

Ayanna Thompson, professora de inglês na Arizona State University e presidente da Shakespeare Association of America, recomendou Toni Morrison, August Wilson, W.E.B. Du Bois e James Baldwin, entre outros.

“Existem ricas perspectivas globais a partir das quais Shakespeare pode ser abordado, ensinado e analisado”, disse ela.

Mas outros disseram que era hora de remover Shakespeare inteiramente.

Lorena German defende o descarte de Shakespeare (Arquivo pessoal)

Lorena German, presidente do Conselho Nacional de Professores de Inglês Anti-Racismo e cofundadora do fórum Disrupt Texts, que visa a sugerir uma ampla gama de literatura para estudo, disse que Shakespeare deveria ser descartado.

No Twitter

Em 2018, a Disrupt Texts realizou uma discussão no Twitter sobre se Shakespeare ainda deveria ser ensinado.

"Quero oferecer o que ler em vez de Shakespeare", disse German.

“Acredite em mim, seus filhos ficarão bem se não o lerem. Tudo sobre o fato de ele ter sido um homem de seu tempo é problemático em suas peças. Não podemos ensinar Shakespeare de forma responsável e não perturbar a maneira como as pessoas são caracterizadas e desenvolvidas.”

Jeffrey Austin, diretor do Writing Center da Skyline High School em Ann Arbor, Michigan, concorda.

“Não há nada a ganhar com Shakespeare que não pudesse ser obtido explorando as obras de outros autores”, disse ele.

“Vale a pena lutar contra a ideia de que de alguma forma Shakespeare permanece sozinho como um gênio solitário quando toda cultura tem escritores transcendentes que não são incluídos em nosso currículo ou bibliotecas de sala de aula.”

Leonardo DiCaprio e Claire Danes em “Romeu e Julieta” (Divulgação)

Nas redes sociais, muitos questionaram a ideia de parar de ensinar Shakespeare.

Um observou como o problema pode ser com os métodos de ensino, apontando que o filme de Leonardo DiCaprio e Claire Danes de “Romeu e Julieta” e “Dez coisas que eu odeio em você”, baseado em “A Megera Domada”, fez maravilhas para aumentar o interesse por Shakespeare.

Enquanto isso, o autor Jim Rickards, autor de best-sellers do New York Times, acusou os professores de "jogarem grande literatura pelo ralo".