Sete milhões de iranianos estão prontos para enfrentar os EUA, diz presidente do Parlamento

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou nesta quinta-feira, 2, que 7 milhões de iranianos estavam prontos para lutar contra qualquer invasão terrestre dos EUA no país persa.

Qalibaf, mencionado como um possível parceiro de negociação com os EUA, tem publicado uma série de mensagens nas redes sociais desafiando os Estados Unidos desde o início da guerra.

"Neste momento, em menos de uma semana, uma poderosa campanha nacional que varre o país trouxe à tona cerca de 7 milhões de iranianos que já se apresentaram e declararam estar prontos para pegar em armas e defender nossa nação", disse Qalibaf na rede social X.

Essa afirmação circula nas redes sociais há dias. Qalibaf é o primeiro oficial de alto escalão a mencioná-la no Irã, uma nação com cerca de 90 milhões de habitantes.

Não está claro de onde vem esse número, mas a mídia estatal e campanhas por mensagens de texto têm incentivado as pessoas a se voluntariarem. O governo também convocou soldados aposentados a manifestarem interesse em lutar, enquanto a força paramilitar voluntária Basij, da Guarda Revolucionária, começou a aceitar crianças a partir de 12 anos em seus comandos militares.

Discurso de Trump

As declarações de Qalibaf ocorrem após o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, 1.

Em um pronunciamento de 19 minutos na Casa Branca, Trump afirmou que os mísseis e sistemas de drones do Irã foram "drasticamente reduzidos e suas fábricas de armas e lançadores de foguetes estão sendo destruídos".

Embora os militares dos EUA e de Israel tenham atingido o programa de mísseis balísticos iranianos de forma severa, Teerã continua disparando mísseis contra Tel-Aviv e diversos países árabes da região que possuem bases americanas.

Horas depois do discurso, a Guarda Revolucionária do Irã declarou que os ataques americanos e israelenses não dizimaram os centros de produção de mísseis, drones de longo alcance, sistemas de defesa aérea ou sistemas de guerra eletrônica do país. Os Estados Unidos e Israel "não sabem nada sobre nossas vastas e estratégicas capacidades", afirmou a Guarda em um comunicado.

Além das afirmações da Guarda Revolucionária, o Irã também lançou novos ataques de mísseis contra Tel-Aviv e os Estados do Golfo na manhã desta quinta-feira, 2. As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que interceptaram os mísseis de Teerã e as autoridades dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita também relataram diversas interceptações de mísseis e drones. (Com informações da Associated Press)