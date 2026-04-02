Indonésia: Terremoto de magnitude 7,4 mata pelo menos uma pessoa e gera pequeno tsunami

Um terremoto submarino de magnitude 7,4 derrubou edifícios no norte da Indonésia nesta quinta-feira, 2. O abalo matou ao menos uma pessoa e gerou um pequeno tsunami.

O epicentro do tremor foi no Mar de Molucca, que registrou ondas de até 75 centímetros acima da média habitual. Um alerta de tsunami chegou a ser acionado, mas foi suspenso horas depois, já que não havia risco de destruição.

Dezenas de tremores secundários se seguiram ao principal, incluindo um de magnitude 6,2. As autoridades indonésias ainda tentam mensurar a extensão dos danos no país.

A Agência de Busca e Resgate da Indonésia informou que uma mulher de 70 anos morreu no desabamento de prédio na cidade de Manado, em Sulawesi do Norte. Há registros de outros quatro feridos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.