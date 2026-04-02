Democratas criticam discurso de Trump por não oferecer respostas sobre a guerra no Irã

Os democratas estão classificando o pronunciamento à nação feito na noite de quarta-feira, 1, pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a guerra contra o Irã como "incoerente", destacando que ele não responde às perguntas mais básicas do povo americano, de acordo com declarações de dois legisladores democratas.

O senador Mark Warner observou que Trump devia aos americanos mais respostas sobre um conflito que aumentou os preços da gasolina "junto com o aumento dos preços do diesel, fertilizantes, alumínio e outros itens essenciais, com consequências que continuarão a repercutir na economia por muito tempo".

Já o senador Chris Murphy divulgou uma declaração dizendo que o "discurso estava fundamentado em uma realidade que só existe na mente de Donald Trump", acrescentando que "ninguém na América, depois de ouvir aquele discurso, sabe se estamos escalando ou desescalando". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.