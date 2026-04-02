Kremlin diz que Rússia pode ajudar em solução para conflito com Irã após discurso de Trump

O Kremlin afirmou que a Rússia está disposta a contribuir para uma solução do conflito envolvendo o Irã, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feitas na noite de quarta, 1, sobre a crise. Em comentários nesta quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a escalada no Oriente Médio "causa nossa preocupação comum" e expressou expectativa de rápida desescalada.

"Todos nós esperamos que o conflito seja encerrado o mais rápido possível", afirmou Putin, acrescentando que Moscou está pronta para agir. "Reitero mais uma vez que, de nossa parte, estamos prontos para fazer tudo para que a situação seja levada a um estado normal", declarou.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicou que o foco atual de Washington na crise com Teerã tem impacto sobre outras frentes diplomáticas. Segundo ele, os EUA, que atuam como mediadores no conflito na Ucrânia, "estão ocupados no momento" com a situação no Irã. "Eles simplesmente têm outros problemas dos quais estão tratando agora", disse à agência russa RT.

Nesse contexto, negociações trilaterais sobre a Ucrânia foram colocadas em pausa, embora contatos entre Moscou e Washington continuem. De acordo com o assessor presidencial Yuri Ushakov, "há uma pausa nas negociações trilaterais", mas as partes seguem discutindo principalmente a questão ucraniana.

Ushakov afirmou que os negociadores americanos estão atualmente voltados a "outra questão", em referência ao Irã, segundo relatos do pool de imprensa do Kremlin organizado pela agência RIA Novosti. Ele acrescentou que, apesar da pausa formal, tanto russos quanto ucranianos mantêm interlocução ativa com os EUA.