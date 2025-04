Sepultura já está preparada em S. Maria Maggiore para receber o corpo do papa Francisco

O Vaticano divulgou nesta quinta, 24, uma imagem do túmulo do papa Francisco. Feito de mármore, o local tem apenas a inscrição "FRANCISCUS" e uma reprodução de sua cruz peitoral. Ele foi preparado em um nicho no corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Dessa forma, está localizado próximo do altar dedicado a São Francisco.

Trata-se de uma das quatro basílicas papais em Roma, onde sete pontífices já foram sepultados. Francisco declarou no fim de 2023 que queria ser enterrado no local, e não na cripta da Basílica de São Pedro, onde são enterrados os líderes da Igreja Católica há mais de três séculos. Muito ligado ao culto da Virgem Maria, ele costumava rezar neste templo, que oficialmente faz parte do território do Vaticano, na véspera ou no retorno de cada uma de suas viagens.

A despedida

A visitação deve terminar às 14h (horário de Brasília). O sepultamento do papa será marcado por ritos específicos. A cerimônia terá início hoje com a leitura de um texto sobre as ações mais importantes do pontífice. Um véu de seda branco será colocado sobre o rosto de Francisco.

VEJA MAIS



Após a bênção com água benta, moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado serão colocadas dentro do caixão. Elas representam os anos em que esteve à frente da Igreja. Um tubo com o resumo do período, com o selo do Ofício de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, também ficará junto ao corpo.

Só então a tampa do caixão de zinco (revestimento interior da estrutura de madeira) será colocada, às 15h (horário de Brasília). Nela, haverá uma cruz, o brasão papal, a placa com o nome de Francisco, a duração de sua vida e seu ministério. O mote do brasão, "Miserando atque eligendo", foi tirado das Homilias de São Beda o Venerável, que, comentando o episódio evangélico da vocação de são Mateus, escreve: "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (Viu Jesus um publicano e dado que olhou para ele com sentimento de amor e o escolheu, disse-lhe: segue-me).

Posteriormente, o caixão será soldado e se colocarão os selos do cardeal camerlengo (o irlandês Kevin Farrell), da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Ofício para Celebrações Litúrgicas do sumo pontífice e do capítulo do Vaticano. O caixão de madeira também será fechado. Na tampa, também estará a cruz e o brasão papal de Francisco.

Neste sábado, 26, às 10h (5h de Brasília), o corpo do papa será levado à Praça de São Pedro, onde será celebrada a Missa de Exéquias (também conhecida como missa de corpo presente), como prevê o rito funerário católico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.