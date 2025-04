Bispa da Diocese Anglicana da Amazônia lidera delegação ao funeral do Papa Francisco

Uma delegação da Comunhão Anglicana de Belém está a caminho do funeral do Papa Francisco em Roma, que será realizado no próximo sábado (26). Liderada pela Reverendíssima Marinez Bassotto, Arcebispa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e membro do Clero Diocesano da Diocese Anglicana da Amazônia, sediada em Belém, fala da importância da presença da igreja neste momento de despedida final do sumo pontífice.

Para a Reverendíssima, a presença no funeral é importante para demonstrar solidariedade. “Para mim, é também particularmente importante estar lá nesse momento, rendendo minha homenagem a esse líder cristão que teve uma visão e também uma voz profética na construção da paz e nível mundial, na construção e respeito à criação de Deus, no respeito aos povos originários”, afirma.

A delegação irá reunir lideranças que atuam no fortalecimento do diálogo ecumênico entre anglicanos e católicos, sendo composta por clérigos seniores e líderes leigos da Comunhão Anglicana. Anglicanas e anglicanos com ministério em Roma também estarão presentes na cerimônia. Eles se juntarão a outros líderes e peregrinos anglicanos, além de outros representantes das Comunhões Cristãs Mundiais, que viajarão a Roma em luto pelo Santo Padre.

“Nós temos uma relação de bilateral ecumênica bastante longa com a Igreja Católica Romana. Isso tanto ao nível internacional quanto ao nível nacional no Brasil, mas é uma relação e há comissões ao nível internacional, e também comissões nacionais que tratam dessa relação bilateral. Também estamos presentes em inúmeros organismos ecumênicos em conjunto, tanto a igreja a Comunhão Anglicana, quanto a Igreja Católica Apostólica Romana”, explica a Bispa.

A Reverendíssima Marinez Bassotto atua no Comitê Permanente da Comunhão Anglicana como Primaz regional para as Américas. O Comitê Permanente de Primazes, composto por cinco membros, auxilia no apoio pastoral à Comunhão Anglicana e na representação ecumênica da Comunhão.

A partir do escritório da Comunhão Anglicana, em Londres, foi organizada uma delegação composta por 10 pessoas. “Essa proximidade e essa relação ecumênica de irmandade, a caminhada conjunta, fez com que a Comunhão Anglicana desejasse estar presente nesse momento para prestar homenagem ao Papa Francisco, que tem tanta importância, inclusive nesse diálogo ecumênico, uma pessoa que com a sua trajetória também é um sinal de que a unidade da igreja é algo possível”, finaliza.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com