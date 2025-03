Jornalista Walbert Monteiro lança novo livro 'À essencialidade de Maria – Mãe de Jesus'

O jornalista e pesquisador Walbert Monteiro lança na próxima semana o livro "À essencialidade de Maria – Mãe de Jesus". A obra, que soma 242 páginas, explora a representação e a devoção mariana sob uma perspectiva histórica e teológica. Este é o 12º livro do autor, que também é colunista do jornal O Liberal e membro de importantes academias literárias e históricas do Pará.

O pré-lançamento ocorrerá no domingo, 23 de março, durante as missas dominicais na Igreja da Trindade, nos horários de 7h, 10h, 11h30 e 19h30. Já o lançamento oficial está marcado para o Dia da Anunciação, 25 de março, a partir das 17h, no Museu do Judiciário, localizado na avenida Nazaré, esquina com a travessa Rui Barbosa.

Origens da pesquisa sobre Maria

Os estudos de Walbert sobre Maria começaram em 1985, quando ele passou a refletir sobre a "divinização" da Mãe de Jesus. A investigação se intensificou recentemente, quando ele iniciou sua preparação para a consagração mariana. A partir dessas reflexões, decidiu expandir o tema e consolidá-lo em um livro, após publicar uma série de crônicas sobre o assunto.

Monteiro possui uma relação próxima com a devoção mariana, tendo coordenado o Círio de Nazaré nos anos de 1989 e 1990. No livro, ele explora os traços biográficos de Maria, citando tanto as Sagradas Escrituras quanto fontes apócrifas, como o Evangelho de Tiago. “Ouso refletir sobre um possível 'retrato' de Maria, considerando fatores geográficos, raciais e suas caminhadas ao longo da vida”, explica.

Influências e curiosidades históricas

A obra também aborda textos históricos sobre Maria, incluindo um texto de Martinho Lutero, escrito em 1521, no qual ele reconhece a divindade da Mãe de Jesus. No livro "Magnificat, O Louvor À Maria", Lutero descreve Maria como intercessora: “Devemos suplicar a ela para que, por amor a ela, Deus faça o que pedimos".

Outra abordagem inusitada é a presença de Maria no Islamismo, registrada no Capítulo 19 do Alcorão, nos versículos 16 a 34. O autor também aprofunda os quatro dogmas marianos e discute a polêmica sobre o título de Maria como "corredentora", não reconhecido pela Igreja Católica.

Acervo e legado do autor

Walbert Monteiro possui um acervo com mais de 50 livros sobre Maria, abrangendo diferentes perspectivas históricas e teológicas. "Escrever sobre a Mãe de Deus poderia parecer apenas repetir o que já foi dito, mas procurei reunir o essencial de autores renomados, destacando os pontos mais relevantes e teologicamente consistentes", destaca o autor.

Monteiro é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), da Academia Paraense de Jornalismo (APJ), da Academia Paraense de Letras (APL) e sócio honorário da Academia Paraense de Letras Jurídicas. Entre suas 11 publicações estão:

"Nosso Sabor Pai d’égua"

"Jubileu 200 Anos da Paróquia da Trindade"

"Igrejas Históricas de Belém"

"Círio de Nazaré, Meu Olhar de Fé" (2 edições)

"Rosário, Um Tesouro Que Se Re(descobre)"

"Reflexões Reclusas"

"Reflexões Libertas"

"Decidir-se"

"Três Vultos Históricos do Pará e Minhas Reflexões"

"Palavras Além do Tempo"

Serviço

Lançamento do livro "À essencialidade de Maria – Mãe de Jesus"

Autor: Walbert Monteiro

Páginas: 242

Preço: R$ 100

Pré-lançamento

Data : Domingo, 23 de março

: Domingo, 23 de março Horários : 7h, 10h, 11h30 e 19h30

: 7h, 10h, 11h30 e 19h30 Local: Igreja da Trindade, Praça Barão do Rio Branco, nº 71, bairro Campina

Lançamento oficial

Data : Terça-feira, 25 de março (Dia da Anunciação)

: Terça-feira, 25 de março (Dia da Anunciação) Horário : A partir das 17h

: A partir das 17h Local: Museu do Judiciário, Avenida Nazaré, esquina com Travessa Rui Barbosa