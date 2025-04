Fé e tradição: devotos de São Jorge percorrem as ruas da Marambaia em procissão

Devotos de São Jorge percorreram as ruas do bairro da Marambaia, na noite desta quarta-feira (23), para celebrar o padroeiro dos soldados, cavaleiros e escoteiros. Após a missa das 17h, na Paróquia que leva o nome do santo, os fiéis seguiram em procissão entoando cantos e orações.

Prior da Paróquia São Jorge, o padre Raimundo Ribeiro Martins presidiu a Santa Missa. Nas palavras do pároco, "São Jorge é um santo de força, que encanta os fiéis pela fidelidade que depositou em Jesus Cristo e pelo amor ao Evangelho". “O Evangelho, para ele, não é uma carga, mas, sim, uma iluminação divina, uma orientação para a comunhão com Deus e com as pessoas”, declara.

A procissão já é tradição no bairro da Marambaia, onde a paróquia foi fundada na década de 1960. “Antes já existia a comunidade dedicada a São Jorge, mas a paróquia foi oficialmente fundada em 1968. Ou seja, já são muitos anos de tradição”, completa o padre.

A pedagoga Bruna Campelo é devota de São Jorge desde a infância, uma crença herdada do pai. Ela conta que ele sempre foi devoto do santo e transmitiu esse ensinamento aos filhos. “Essa imagem de São Jorge que carrego é antiga. Meu pai acompanhava a procissão com essa imagem, agora sou eu. Ele continua vindo, mas sou eu quem carrego São Jorge no colo”, relatou Bruna.

Bruna afirma que encontra forças por meio da espiritualidade. Ela perdeu um filho no ano passado e diz que a fé tem sido fundamental para enfrentar a dor. “Eu perdi um filho, mas sigo aqui, buscando forças”, declarou.

A contadora Mônica Amorim também é devota de São Jorge desde criança, influenciada pela avó. “Fui criada pela minha avó, e minha fé vem muito da devoção dela. Quando ela perdeu o meu avô, essa devoção aumentou ainda mais, pois foi em São Jorge que ela se apegou para encontrar forças”, explicou Mônica.

Ela comentou que estava emocionada, pois era a primeira vez, já adulta, que participava da procissão. “Nunca conseguia vir, pois estava sempre trabalhando. Mas este ano estou de férias e consegui participar deste momento. Estou muito emocionada”, contou.

A procissão saiu da paróquia, localizada na Avenida Dalva, e percorreu a passagem Nossa Senhora de Fátima, as avenidas Pedro Álvares Cabral e Tavares Bastos, Rua Anchieta, retornando pela Avenida Dalva até a igreja. Na chegada, houve a tradicional bênção da sacada e, em seguida, foi aberta a programação cultural organizada anualmente pelos membros da paróquia.

A festividade de São Jorge segue até o dia 27 de abril, com o tema “São Jorge, Peregrino da Esperança pela vida e paz no mundo”.

No Dia do Padroeiro, a paróquia ficou aberta à visitação dos devotos e contou com missa às 7h, presidida pelo padre Francisco de Barros Barbosa, diretor-geral da Congregação Joseleitos de Cristo.

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, celebrou a missa das 10h, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e plataformas digitais), emissora oficial da Arquidiocese de Belém.

Sobre o santo

São Jorge foi um mártir cristão do século III, venerado como santo guerreiro e protetor de diversas causas, especialmente entre militares e escoteiros. A história mais conhecida associa-o à lenda de ter derrotado um dragão, salvando uma princesa e convertendo uma cidade.

Nascido na Capadócia (atual Turquia), em uma família cristã, Jorge tornou-se militar no Império Romano. É considerado símbolo de coragem, fé e proteção contra o mal, sendo padroeiro de diversos grupos e países.