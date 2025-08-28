VÍDEO: Senadores mexicanos trocam tapas e empurrões durante sessão parlamentar

Senadores do México trocaram tapas e empurrões durante sessão parlamentar no Senado mexicano. O confronto físico ocorreu na quarta-feira (27), enquanto o hino nacional era executado, após discussão sobre supostos pedidos da oposição para intervenção militar americana contra cartéis de drogas. O incidente envolveu membros da oposição e da base governista.

A confusão teve início quando o senador oposicionista Alejandro "Alito" Moreno subiu à tribuna para protestar por não ter sido autorizado a participar da sessão. Durante a execução do hino nacional, Alito avançou contra o presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, empurrando-o e atingindo também um funcionário.

O desentendimento entre os parlamentares se originou em discussões anteriores relacionadas a acusações contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Dias antes, Alito e Noroña já haviam discutido sobre supostos vínculos de Maduro com o narcotráfico.

Alejandro Moreno, do partido minoritário PRI, havia denunciado Maduro à Procuradoria-Geral mexicana, alegando conexões com cartéis de drogas do país. Ele também sugeriu que o presidente venezuelano estaria envolvido em atividades ilegais relacionadas ao governo do México, acusações que Noroña contestou.

Durante o confronto, Alito empurrou Noroña várias vezes, desferiu um tapa em seu pescoço e derrubou um homem que tentou intervir. Um cinegrafista que trabalhava para o presidente do Senado também foi empurrado, caiu e precisou receber atendimento médico. O tumulto envolveu ainda outro senador da oposição, enquanto alguns legisladores tentavam separar os envolvidos.

Noroña informou que apresentará uma queixa formal contra Alito após o incidente. O partido governista Morena publicou uma nota afirmando que os opositores mostraram novamente seu rosto "fascista e violento".

Em comunicado oficial, o partido Morena declarou: "Revivendo as práticas do regime autoritário, Alito Moreno atacou violentamente Noroña, funcionários do Senado e membros da sessão. Não ao fascismo".

Por sua vez, Alito acusou o presidente do Senado de "covardia" e afirmou que Noroña iniciou o confronto físico. "Ele deu o primeiro empurrão, e o fez por covardia", disse o senador opositor em uma rede social. "Quando Noroña cruzou a linha, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eles são muito machistas quando têm poder."

Não há informações sobre possíveis sanções administrativas ou consequências legais para os envolvidos na briga.