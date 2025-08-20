Capa Jornal Amazônia
Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime

Estadão Conteúdo
Cidade de Tlaxcala, México (Foto: Divulgação)

Seis cabeças humanas foram encontradas por autoridades locais em uma estrada no centro do México na manhã de terça-feira, 19. A rota liga os Estados de Puebla e Tlaxcala e a área não é considerada violenta. As informações são da rede britânica BBC.

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime. A agência de notícias AFP informou que as cabeças encontradas eram de homens e que a promotoria local iniciou uma investigação sobre as mortes.

De acordo com a mídia mexicana, um cobertor foi deixado no local do crime com uma mensagem emitindo um aviso a gangues rivais e aparentemente assinada por um grupo chamado "La Barredora", mesmo nome de um grupo criminoso pouco conhecido que atua no estado de Guerrero - mas não está claro se eles estão por trás do ataque.

A BBC aponta que, além do tráfico de drogas, a região também enfrenta problemas relacionados ao contrabando de combustível, que gera bilhões de dólares por ano para os grupos por trás da atividade ilegal. Ainda assim, Puebla e Tlaxcala não são Estados propensos ao tipo de violência extrema de cartéis predominante em outras partes do México.

As cabeças decapitadas foram encontradas em meio a uma grande repressão do governo da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ao tráfico de fentanil, mas, até o momento, as autoridades federais não se pronunciaram sobre as mortes.

A violência entre cartéis no México aumentou nos últimos anos, diz a BBC, com centenas de milhares de pessoas mortas e dezenas de milhares desaparecidas desde que o governo começou a usar o exército mexicano contra gangues em 2006. A rede britânica aponta que 20 corpos foram descobertos no último mês de junho, quatro deles decapitados, em Sinaloa, Estado assolado pela violência de gangues.

Palavras-chave

México

narcotráfico

cabeças humanas
