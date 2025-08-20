Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

Seis cabeças humanas foram encontradas por autoridades locais em uma estrada no centro do México na manhã de terça-feira, 19. A rota liga os Estados de Puebla e Tlaxcala e a área não é considerada violenta. As informações são da rede britânica BBC.

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime. A agência de notícias AFP informou que as cabeças encontradas eram de homens e que a promotoria local iniciou uma investigação sobre as mortes.

De acordo com a mídia mexicana, um cobertor foi deixado no local do crime com uma mensagem emitindo um aviso a gangues rivais e aparentemente assinada por um grupo chamado "La Barredora", mesmo nome de um grupo criminoso pouco conhecido que atua no estado de Guerrero - mas não está claro se eles estão por trás do ataque.

A BBC aponta que, além do tráfico de drogas, a região também enfrenta problemas relacionados ao contrabando de combustível, que gera bilhões de dólares por ano para os grupos por trás da atividade ilegal. Ainda assim, Puebla e Tlaxcala não são Estados propensos ao tipo de violência extrema de cartéis predominante em outras partes do México.

As cabeças decapitadas foram encontradas em meio a uma grande repressão do governo da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ao tráfico de fentanil, mas, até o momento, as autoridades federais não se pronunciaram sobre as mortes.

A violência entre cartéis no México aumentou nos últimos anos, diz a BBC, com centenas de milhares de pessoas mortas e dezenas de milhares desaparecidas desde que o governo começou a usar o exército mexicano contra gangues em 2006. A rede britânica aponta que 20 corpos foram descobertos no último mês de junho, quatro deles decapitados, em Sinaloa, Estado assolado pela violência de gangues.