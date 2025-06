Senador é expulso de coletiva sobre protestos pró-imigrantes na Califórnia

O senador democrata Alex Padilla foi retirado à força nesta quinta-feira, 12, da entrevista coletiva da secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, em Los Angeles, e algemado por policiais enquanto questionava as batidas de imigração que levaram a protestos na Califórnia e em todo o país.

Filho de imigrantes mexicanos, Padilla tem sido um crítico ferrenho de Donald Trump e de sua agenda de deportações em massa. Ele se tornou o primeiro senador latino do Estado em 2021, quando foi escolhido pelo governador Gavin Newsom para ocupar a vaga de Kamala Harris no Senado, após ela ter sido eleita vice-presidente.

O vídeo mostra um agente do serviço secreto da equipe de Noem agarrando Padilla pelo paletó e o empurrando para fora da sala, quando ele tentava interromper o evento. "Sou o senador Alex Padilla. Tenho perguntas para a secretária", gritou ele, com a voz trêmula. Brigando com os policiais do lado de fora da sala, ele continuou gritando. "Tirem as mãos!" Mais tarde, o senador foi visto de joelhos e depois empurrado para o chão e algemado em um corredor, com vários policiais em cima dele.

Indignação

A cena chocante de um senador americano sendo agressivamente removido de um evento oficial provocou indignação imediata de seus colegas de partido. "Precisamos de respostas sobre o que diabos aconteceu", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna afirmou que Padilla "optou por um teatro político desrespeitoso" e o serviço secreto "considerou que ele era uma ameaça". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.