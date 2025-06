Uber aumentou lucro ao reduzir ganhos de motoristas, diz pesquisa

A Uber conseguiu registrar aumentos significativos de seus lucros, além de elevar o valor das corridas e, ao mesmo tempo, reduzir a remuneração repassada aos motoristas por meio de seu modelo de preço antecipado, aponta um estudo publicado nesta semana, conduzido por Len Sherman, professor da Columbia Business School. Saiba mais detalhes a seguir:

Uma pesquisa realizada pela faculdade de negócios da universidade norte-americana Columbia, analisou dados de cerca de 25 mil corridas realizadas por um motorista nos Estados Unidos entre 2018 e fevereiro de 2025.

O estudo revela que a empresa implementou algoritmos e inteligência artificial para personalizar preços e pagamentos. A prática busca maximizar os ganhos em cada corrida com base na disposição de pagar do passageiro e na disposição do motorista em aceitar.

Outro ponto foi que, o percentual da corrida retido pela Uber aumentou de 32% no início de 2022 para 42% no final de 2024, superando 50% em alguns trajetos. O relatório indica que essa política favoreceu o aumento das tarifas em corridas curtas, enquanto as longas se tornaram mais vantajosas e lucrativas para a empresa.

Em resposta ao estudo, a Uber classificou a pesquisa como “ distorcida”, afirmando que se baseia em dados de um único motorista. A empresa defende ainda que seu modelo de preço antecipado é “transparente e justo”.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)