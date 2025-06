Mobilidade para idosos: Aplicativo conta com letras maiores e menos telas no modo sênior; confira

A Uber anunciou nesta terça-feira (03) o modo sênior, que conta com letras maiores para facilitar o uso do aplicativo por parte dos usuários idosos. A funcionalidade deve estar disponível a partir desta quarta-feira (04). Ele faz parte do perfil familiar da plataforma.

Neste perfil familiar é possível ajudar o idoso a pedir viagens, receber atualizações da corrida em tempo real e gerenciar os modos de pagamento. Tudo isso sem precisar estar perto, sequer na mesma cidade, segundo as informações da Uber.

Como é o modo sênior da Uber?

O modo sênior tem letras maiores, menos etapas para solicitar uma viagem, menos botões e a família pode dar suporte quando for necessário. Além disso, ainda é possível selecionar os locais favoritos e fazer ajustes nas opções flexíveis de pagamento. Neste caso, o cartão cadastrado pode ser do próprio idoso ou de alguma outra pessoa.

Diante dessa acessibilidade, ainda é possível acompanhar em tempo real a corrida que foi solicitada pelo usuário. Caso necessário, tem a possibilidade de realizar um pedido de ajuda durante o trajeto.

A diretora-geral da Uber, Silvia Penna, explica: "A tecnologia deve ser um facilitador e não algo que complique a vida, principalmente para pessoas mais velhas".

Vale lembrar que os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Brasil tem 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A tendência é aumentar nos próximos anos, em que até 2070 a expectativa é de ultrapassar a marca de 75,3 milhões de idosos.

Aprenda a configurar a conta sênior

Inicialmente, é preciso ter um Perfil Familiar e enviar um convite para o familiar idoso. Após isto, basta seguir um passo a passo:

Abra o aplicativo da Uber no celular e clique em conta;

Vá até "Configurações" e role a tela até a opção "Configure seu Perfil Familiar" e selecione esta opção;

Uma mensagem irá aparecer, então clique em continuar.

Depois, selecione "Convidar Familiar" e escolha os membros que deseja convidar;

Só é possível convidar um usuário por vez. Assim, é preciso que o primeiro usuário convidado aceite o convite para poder convidar o próximo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web de Oliberal.com)