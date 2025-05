Segundo filho pode causar mais estresse aos pais, aponta estudo

Uma combinação de dados estatísticos e análises psicológicas aponta que o segundo filho pode ser o que mais gera estresse aos pais, principalmente às mães, em famílias com dois ou mais filhos. É o que revelam estudos recentes conduzidos por instituições como o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e universidades da Austrália.

De acordo com a pesquisa do MIT, filhos caçulas, especialmente os segundos nascidos, têm entre 20% a 40% mais chances de serem punidos na escola ou se envolverem em comportamentos considerados delituosos. A taxa de encarceramento entre esses filhos também chega a ser 40% superior à dos irmãos mais velhos.

VEJA MAIS

Entre os possíveis fatores explicativos estão a menor atenção individual dos pais, já que a chegada do segundo filho naturalmente exige a divisão de tempo, recursos e energia, além de mudanças na rotina familiar que podem gerar mais tensão.

Um estudo australiano, que acompanhou 20 mil pessoas ao longo de 16 anos, mostrou ainda que o nascimento do segundo filho está diretamente relacionado ao aumento do estresse parental, com efeito mais significativo sobre as mães. A sobrecarga de cuidados, principalmente nos primeiros anos de vida do segundo filho, pode levar a uma deterioração da saúde mental materna, embora esse efeito tenda a ser temporário em muitos casos.

Especialistas destacam, no entanto, que o impacto varia conforme a dinâmica familiar. Divisão de tarefas, apoio da rede de suporte, condições socioeconômicas e o próprio temperamento dos filhos influenciam diretamente na maneira como a chegada do segundo bebê é percebida e vivida pelos pais e pelo primogênito, que também pode sentir alterações emocionais diante da nova realidade.

Diante de níveis elevados de estresse, psicólogos recomendam que os pais busquem apoio profissional e estratégias de organização familiar para manter o equilíbrio emocional e o bem-estar coletivo.