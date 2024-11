Entre pai e filho: pesquisa aponta influência de peso de genitores no tamanho de recém-nascidos

Durante a concepção e gestação de um bebê, a atenção se volta à saúde materna, em especial ao peso. Entretanto, um estudo liderado por Mariana Rinaldi Carvalho aponta que a massa corporal paterna também influencia no tamanho de recém-nascidos, com efeitos que impactam toda a vida. A pesquisa, feita em conjunto com outras seis especialistas, foi publicada no periódico científico International Journal of Obesity.

Ao estudar 89 pares de pais e filhos, Mariana e as demais pesquisadoras constataram que, quanto maior o Índice de Massa Corporal (IMC) do genitor, menor era o do recém-nascido. O IMC associa a relação entre peso e altura do indivíduo, apontando se está no peso ideal, sobrepeso ou obesidade. Assim, o levantamento aponta para a necessidade de atenção à massa corporal antes da concepção do feto.

“Muito se fala e há muitos estudos sobre a relação entre o desenvolvimento do bebê e a saúde materna, incluindo questões como excesso de peso no período pré-gestacional e gestacional, mas o fato é que a saúde dos pais também tem um grande impacto no desenvolvimento tanto fetal quanto depois do nascimento do bebê”, declara Mariana. O peso do bebê ao nascer é fator importante para determinar a saúde durante a infância e em outras fases da vida. Entre questões relacionadas ao desequilíbrio de massa corporal, está o risco de morte e desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabete tipo 2 e, até mesmo, alguns tipos de câncer.

O estudo conclui que pais acima do peso provocam efeitos negativos no desenvolvimento fetal. Em estudos futuros, o grupo analisará como a alimentação dos genitores influencia na antropometria (medidas e dimensões do corpo) e adiposidade (acumulo de gordura) dos bebês recém-nascidos, considerando a dieta adotada e o consumo de determinados alimentos, como ultraprocessados.

“É claro que a mãe é um ponto fundamental e, inclusive, os estudos mostram a importância do cuidado nutricional da gestante. Mas é preciso jogar luz sobre a questão do excesso de peso paterno no período pré-concepção. Os resultados mostram que, assim como é importante o aconselhamento nutricional materno, os pais também precisam mudar hábitos antes da concepção”, destaca Mariana.

Clique aqui e confira o artigo completo em inglês.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)