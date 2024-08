Prática de pilates reduz o estresse e melhora a qualidade de vida das gestantes

Durante a gravidez é fundamental cuidar do bem-estar e saúde tanto da mãe quanto do bebê. A prática regular de exercícios físicos, quando adaptados e orientados por profissionais qualificados, traz inúmeros benefícios na gestação. Entre as diversas modalidades, o pilates tem se destacado como uma excelente opção, pois contribui para a saúde mental, redução do estresse e a ansiedade, tão comuns nessa fase. Em Belém, Camila Mioto, professora e fisioterapeuta, e a aluna Camilla Ribeiro, que está no sexto mês de gestação, relatam os diversos benefícios encontrados no pilates.

A importância da prática de exercícios físicos na gravidez vai além do controle do peso. Eles ajudam a fortalecer a musculatura, melhorar a postura, aliviar dores nas costas e aumentar a resistência física, preparando o corpo para o parto. Segundo a professora Camila Mioto, é necessário entender a diferença entre as aulas de pilates para quem está gestante e para quem não está.

“A pessoa que quer Pilates, de uma forma geral, temos um treino que é focado na qualidade de vida, mas que seja distribuído entre alongamento, fortalecimento e cardio. A gestante, a gente tem algumas ressalvas. Por exemplo, seguramos um pouco no alongamento, porque de uma forma geral a gestante já tem um alongamento um pouco maior. Fortalecemos bastante o membro inferior pois a aluna grávida precisa ter essa base sustentada. Como tem um afastamento do quadril, a gente trabalha a mobilidade de quadril para que esse afastamento não seja tão doloroso. Então na verdade tem bastante as diferenças em relação ao treino normal”, explica a fisioterapeuta.

Professora Camila Mioto e aluna, Camilla Ribeiro, em aula de pilates para gestante (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Cada vez mais, os treinos e atividades físicas tem se adaptado para oferecer aulas e atendimentos especializados para gestantes. Os profissionais da área buscam oferecer um acompanhamento seguro e eficaz durante toda a gestação, recebendo orientações específicas para cada fase da gravidez. A professora Camila detalha que existe um treino específico para as grávidas.

“Tem algumas questões que elas têm que fazer em específico, como o treinamento do assoalho pélvico, tanto para que esteja preparada na hora do parto ou mesmo que não seja para essa hora. Tem a questão da sustentação no caso do peso da barriga. A gente também faz as aulas para prevenir a diástase, que é aquele afastamento do músculo conforme a barriga vai crescendo. Fazemos um treino focado no core, de forma bem leve para que diminua a chance de ela ter diástase depois da gestação. Também fazemos o condicionamento físico geral, por ser uma atividade mais segura para as gestantes”, aponta a fisioterapeuta.

Pilates para gestante (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A professora ainda pontua os principais benefícios. “O pilates, sem dúvida nenhuma, melhora a qualidade de vida delas e isso é percebido no dia a dia. Então, dá para diminuir o inchaço que a gestante tem conforme a gestação avança, principalmente a partir dos seis meses. E aí, devido o exercício físico ser de forma leve e indicado para ela, eu consigo fazer com que a perna dela não inche tanto. O fluxo sanguíneo melhora, ela também sente menos cansaço e fadiga, mesmo com a própria sustentação do corpo. E tudo isso vai só acrescentando na qualidade dela”, afirma Camila Mioto.

Gestação saudável

Aluna gestante, Camilla Ribeiro, em aula de pilates (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Com a orientação profissional da ginecologista e de um profissional que saiba instruir na prática de pilates e adaptar os exercícios às necessidades da gestante, as mulheres podem desfrutar de uma gravidez mais saudável e tranquila. Para Camilla Ribeiro, 31 anos, que é psicóloga e está há dois meses fazendo a aula de pilates específica para a gravidez, após mostrar o interesse e ter aprovação médica, as vantagens são sentidas no corpo.

“Eu já tinha vontade de praticar pilates, mas sempre deixava para depois. E quando engravidei, eu fui pesquisar e vi que era uma atividade bastante completa e muito indicada na gestação, porque ela traz muitos benefícios. Ela trabalha o core, os músculos abdominais, o assoalho pélvico e a respiração também. Então ela ajuda muito para o parto e para o pós-parto. Foi isso que me incentivou a estar aqui. Eu sou uma grávida que não sinto dor na lombar. Isso é uma bênção, porque todas as grávidas sentem bastante dores e eu não sinto. Sei que isso é devido aos exercícios no pilates”, garante.

Professora Camila Mioto e aluna, Camilla Ribeiro, em aula de pilates para gestante (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Camilla diz que o início das aulas foram lentos, para ela se acostumar com os movimentos. Porém, atualmente, faz três aulas por semana e se habituou à dinâmica. “Eu quero ter um parto normal e aí é um processo também. Eu já me percebia uma pessoa bem flexível, porque já praticava yoga, então tinha alguns domínios. Mas mesmo assim, alguns dos exercícios aqui geravam uma dificuldade, porque eles te cobram um pouco a mais de mobilidade do que no yoga. A professora também vai sempre adaptando o meu treino para o momento que eu estou na gestação. Tem alguns exercícios que eu já não consigo fazer tanto, porque eu não consigo dobrar tanto a barriga”, relata a aluna de pilates.

Faltando alguns meses para dar à luz a primeira filha, Camilla Ribeiro garante que pretende continuar com as aulas após o parto devido a melhora na qualidade de vida.

“A flexibilidade com certeza é o ponto alto de benefício do pilates. Eu percebo também a melhora no sono, pois eu não tenho tanta dificuldade assim pra dormir. Em relação às dores, que fazem parte de algumas gestações até por conta do peso da barriga, eu não sinto. Ou quando sinto, é muito minimizado. E acabo fazendo em casa alguns exercícios que aprendi aqui. Então, eu não sinto tanta dificuldade em relação à gestação. Eu percebo que ela não está me atrapalhando em nada. Eu não sou a gestante que tem dificuldade para agachar. Não tenho que ficar sentado o tempo todo, devido a dores nas pernas. Então, eu atribuo muito isso ao trabalho que as meninas fazem comigo. E pretendo continuar as aulas após a minha filha nascer”, encerrou a psicóloga.