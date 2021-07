Segundo a OMS, o mundo está no início de outra onda de contágios e mortes

Em um discurso aos membros do Comitê Olímpico Internacional em Tóquio, Tedros Adhanon, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), disse que o mundo está nos estágios iniciais de outra onda de infecções e mortes por Covid-19, após 19 meses do início da pandemia e 7 meses após as primeiras vacinas. As informação foram divulgadas pela Veja.

Para ele, os países falharam em não compartilhar os imunizantes, testes e tratamentos contra o vírus, o que está ocasionando uma “pandemia de duas vias”. A discrepância das vacinas é epidemiológica e economicamente autodestrutiva, segundo ele.

VEJA MAIS

O diretor acrescentou que a ameaça global da pandemia continuará até que todos os países tenham controle sobre a doença.