O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Secom: reunião entre Lula e Trump discutiu caminhos para suspensão do tarifaço

Durante a conversa, Trump manifestou admiração pela trajetória política de Lula, conforme a nota

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: MARK SCHIEFELBEIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou, em nota, que a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscou discutir caminhos para a suspensão da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e aprofundar o diálogo econômico entre os dois países.

"Durante a conversa, descrita por Lula como 'franca e construtiva', os líderes discutiram caminhos para a suspensão das medidas e reforçaram o compromisso de aprofundar o diálogo econômico entre os dois países", disse a Secom na nota.

Durante a conversa, Trump manifestou admiração pela trajetória política de Lula, conforme a nota. Também foi citado que os dois tiveram uma interação "muito descontraída e muito alegre" durante o início do encontro.

A equipe de comunicação do governo reiterou que o País considera que as tarifas sobre produtos brasileiros carecem de base técnica e desconsidera o superávit que os Estados Unidos possui na balança comercial. Segundo a nota, Trump concordou em estabelecer um processo de revisão tarifária.

Além de discutir o tarifaço, Lula disse a Trump que a aplicação da Lei Magnistky sobre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) é "injusta".

