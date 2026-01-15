Capa Jornal Amazônia
Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

Estadão Conteúdo

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou nota nesta quinta-feira, 15, sobre o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Panamá, José Raul Mulino. Segundo o comunicado, os dois discutiram a crise na Venezuela, instalada após a operação militar dos Estados Unidos que capturou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e concordaram que é preciso ter paz e estabilidade na região.

"Por ocasião do telefonema, os dois presidentes aproveitaram para trocar impressões sobre a situação na Venezuela e reiteraram a necessidade de preservar a paz e a estabilidade na América Latina e no Caribe. Coincidiram, ainda, na necessidade de fortalecimento das Nações Unidas e na defesa do direito internacional e do diálogo", afirmou a nota da Secom.

Na conversa com Mulino, Lula discutiu a preparação para a visita dele ao Panamá, para participar do Foro Econômico Internacional da América Latina e Caribe, que é organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). No evento, que será realizado no próximo dia 28, os dois presidentes devem ter uma reunião bilateral.

"O presidente Lula também realizará reunião bilateral com presidente Mulino, na qual deverão discutir temas relacionados a comércio, investimentos e cooperação, na esteira da adesão do Panamá como estado associado ao Mercosul", diz a nota da Secom.

