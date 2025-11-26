Capa Jornal Amazônia
'Se tivermos que fazer do jeito mais difícil, tudo bem', diz Trump sobre Maduro e Venezuela

Trump respondeu a um questionamento sobre sua disposição em conversar com Maduro, mesmo após os EUA o apontarem como líder do Cartel de los Soles

Redação O Liberal com informações da AE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira, 25, que, se necessário, resolverá a situação com o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, "do jeito difícil". A declaração foi feita a bordo do Air Force One, conforme informações da Fox News.

Trump respondeu a um questionamento sobre sua disposição em conversar com Maduro, mesmo após os EUA o apontarem como líder do Cartel de los Soles. O grupo foi incluído na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) na segunda-feira, 24.

O presidente americano citou que "se pudermos salvar vidas, se pudermos fazer as coisas do jeito mais fácil, tudo bem. E se tivermos de fazer do jeito mais difícil, tudo bem também."

Maduro nega acusações dos EUA

Nicolás Maduro nega a existência do Cartel de los Soles. Em comunicado divulgado na segunda-feira, ele classificou a acusação do governo americano como uma "invenção ridícula". Segundo Maduro, o objetivo seria "justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela".

Antes da declaração de Trump, o portal Axios havia revelado planos do presidente de conversar diretamente com Maduro. A ligação ainda não tem data definida. Um funcionário do governo americano, que teve a identidade preservada, disse que a conversa está em "fase de planejamento".

O mesmo funcionário afirmou ao Axios que "não há como prever o que Trump dirá a Maduro", pois "todas as opções estão sobre a mesa". Ele ainda completou: "Maduro é um narcoterrorista. Sempre comece com essa palavra se quiser representar o pensamento do presidente."

Tensão militar entre EUA e Venezuela

A tensão entre EUA e Venezuela escalou desde agosto. Naquele mês, Trump ordenou o envio de tropas militares para o Caribe. A justificativa foi combater o tráfico de drogas na região.

Desde o início de setembro, foram realizados mais de 20 ataques contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico. Estas ações resultaram na morte de pelo menos 83 pessoas.

EUA/TRUMP/VENEZUELA/MADURO
