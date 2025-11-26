Capa Jornal Amazônia
Papa Leão XIV visita Turquia e Líbano em primeira viagem internacional

Pontífice visitará Turquia para celebração histórica e Líbano para oferecer apoio e orar por vítimas da explosão no porto de Beirute

O Liberal com informações AE
fonte

A pequena Mariana Leão foi registrada no dia 20 de outubro de 2025. (Foto: Vatican News)

O papa Leão XIV inicia nesta quinta-feira, 27, sua primeira viagem ao exterior, com paradas na Turquia e no Líbano. A jornada papal ocorre em meio a tensões no Oriente Médio e recebe forte atenção da mídia dos Estados Unidos, por ser Leão XIV o primeiro papa americano.

Na Turquia, o pontífice participará das comemorações dos 1.700 anos do Concílio de Niceia. Ele rezará com o patriarca ecumênico Bartolomeu e assinará uma declaração conjunta. Este ato visa reforçar a unidade entre católicos e ortodoxos.

No Líbano, Leão XIV buscará apoiar cristãos e outras comunidades afetadas pela crise atual. O papa também rezará no local da explosão do porto de Beirute, ocorrida em 2020, como um gesto de solidariedade.

Agenda e Foco da Viagem

O papa falará em inglês durante sua passagem pela Turquia. No Líbano, ele utilizará inglês e francês, marcando o abandono do italiano nestas ocasiões. O Vaticano informou não haver medidas extras de segurança, apesar do aumento de tensão na região após ataques recentes.

Durante a viagem, Leão XIV abordará temas como paz regional, relações inter-religiosas e migração. Líderes locais expressam a expectativa de que o papa demande justiça pela explosão no porto de Beirute e ofereça suporte aos jovens libaneses, que enfrentam uma crise econômica.

Palavras-chave

PAPA LEÃO XIV/VIAGEM/TURQUIA/LÍBANO
