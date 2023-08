Saiba quais são os sete empregos que causam mais infelicidade, segundo estudo da Harvard

Um estudo da Universidade de Harvard realizado desde 1938 acompanhou mais de 700 profissionais de todo o mundo e revelou os sete empregos que podem gerar maior sentimento de infelicidade entre trabalhadores. A pesquisa avaliava as vidas dos profissionais a cada dois anos.

O intuito do estudo era estabelecer quais fatores teriam capacidade de aumentar ou diminuir o sentimento de alegria no trabalho. O resultado apontou as profissões mais “infelizes” e também as mais solitárias, onde os colaboradores não teriam oportunidade de trabalhar em equipe.

Trabalhos com serviços de atendimento ao cliente aparecem mais de uma vez na lista. O estudo explica que os motivos da insatisfação estão relacionados com as interações negativas, já que alguns desses empregos listados têm como função, com frequência, lidar com pessoas impacientes ou com problemas constantes. A pesquisa apontou ainda que esses motivos levaram a um maior estresse e frustração dos funcionários.

Segundo a Universidade de Harvard, as profissões que geram maior insatisfação nos trabalhadores são:

- Comércio varejista;

- Atendimento ao cliente;

- Trabalhos remotos;

- Trabalhos com horários noturnos, como vigilantes e porteiros;

- Guardas de segurança;

- Motoristas de caminhões de longa distância.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão deTainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).