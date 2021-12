Saiba como pagar boletos usando o WhatsApp

A nova atualização do aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, possibilita o pagamento de boletos por meio do 99Pay, a carteira digital da empresa de corridas 99. Para utilizar a ferramenta, o usuário precisa ter apenas um cadastro na plataforma e possuir, no mínimo, R$ 10 de saldo.

Para efetuar o pagamento, basta o usuário acessar o WhatsApp e adicionar o número oficial da 99Pay: (61) 3550-8938. Em seguida, outras informações devem ser concedidas.

Após salvar o número, é preciso iniciar uma conversa pelo chat do aplicativo e, na aba de escrita, digitar a palavra “Menu” e enviar. Na sequência, o usuário deverá aceitar os termos de serviço para continuar a opção.

Por fim, aparecerá a opção “Ver Menu” e depois “Pagar boletos”. Então, é só clicar em “Enviar” e digitar o código de barras ou enviar o documento em PDF. Também é possível tirar uma foto do boleto no ícone da câmera.