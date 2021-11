Saiba como fazer a nova função de figurinhas personalizadas no WhatsApp

Os fãs do WhatsApp já podem aguardar as atualizações do aplicativo e criarem suas próprias figurinhas personalizadas a partir desta quarta-feira (24). A novidade já está disponível na versão para smartphone e, em breve, estará disponível no Desktop. Confira o passo a passo para usar o editor e se divertir com as figurinhas:

PASSO A PASSO

1 - Clique em "Anexar" (ícone do clipe de papel);

2 - Selecione "Figurinha" e carregue uma foto para criar sua figurinha personalizada;

3 - Os usuários podem delinear e cortar as fotos e até adicionar emojis ou palavras a elas.

