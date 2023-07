Saiba como desativar a conta do Threads sem excluir a conta principal do Instagram

Na última quarat-feira (05), o Instagram lançou o Threads, uma nova rede social para concorrer com o Twitter. Em menos de 24 horas, o serviço alcançou 30 milhões de usuários, de acordo com Mark Zuckerberg, dono da Meta, que controla a nova plataforma.

No entanto, o detalhe que passou despercebido por muitos usuários foram os termos e condições de uso: o perfil do Threads só pode ser deletado se o perfil do Instagram também for. Segundo a política de privacidade fornecida pela Meta, o usuário pode excluir a conta quando quiser, desde que faça o procedimento excluindo a conta no app de fotos.

Apesar disso, a plataforma possibilita desativar o perfil temporariamente pelas próprias configurações, função que pode ser útil para esconder os posts do novo app da Meta. A desativação fará com que o perfil, as publicações, respostas e curtidas fiquem ocultos, sem afetar a conta principal do Instagram.

Como desativar uma conta do Threads

Quem não quiser excluir a conta do Instagram pode optar pela suspensão do perfil no Threads, que oculta todas as informações por tempo indeterminado. Saiba como desativar seu Threads:

- Na tela inicial, toque no ícone de perfil, no canto inferior direito;

- Toque no ícone de dois riscos, no canto superior direito;

- Selecione “Conta” e “Desativar perfil”;

- Toque no botão “Desativar perfil do Threads” e “Desativar”.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).