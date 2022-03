Rússia revela situação em que usaria armas nucleares

Desde que a Rússia colocou em alerta o setor de armamento nuclear e fez exercícios com submarinos nucleares, o mundo está em suspense diante do risco de armas de destruição em massa serem usadas na guerra contra a Ucrânia. As informações são da AFP.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à CNN International, nesta terça-feira (22), que a Rússia só usaria armas nucleares na Ucrânia se enfrentasse uma "ameaça existencial".

"Temos uma doutrina de segurança interna, e ela é pública, você pode ler nela todas as razões para o uso de armas nucleares", disse. "Se for uma ameaça existencial ao nosso país, então podem ser usadas de acordo com nossa doutrina", afirmou Peskov.