Rússia: Putin ordena cessar-fogo de Páscoa na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou um cessar-fogo durante o fim de semana de Páscoa na Ucrânia, informou a agência de notícias estatal Tass. De acordo com a Tass, a trégua entrará em vigor às 18h deste sábado, no horário de Moscou, e se estenderá até a meia-noite de segunda-feira.

A informação foi confirmada pela Associated Press. Segundo o Serviço de Imprensa do Kremlin, em reunião com o Chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, Putin afirmou que a trégua foi motivada por "considerações humanitárias". "Ordeno que todas as ações militares sejam interrompidas durante este período. Presumimos que o lado ucraniano seguirá nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar prontas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, bem como quaisquer de suas ações agressivas", disse Putin, conforme o Serviço de Imprensa do Kremlin.

O anúncio ocorre após o Ministério da Defesa da Rússia ter comunicado mais cedo que expulsou as forças ucranianas de um de seus últimos redutos na região russa de Kursk. As forças russas assumiram o controle da vila de Oleshnya, na fronteira com a Ucrânia, informou o ministério. Novos ataques russos foram registrados na Ucrânia na madrugada deste sábado.