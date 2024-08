Rússia lança grande ataque de mísseis e drones contra Ucrânia

A Rússia lançou mais de 100 mísseis e cerca de 100 drones de ataque contra a Ucrânia durante o horário de pico da manhã de segunda-feira (26.08), matando pelo menos cinco pessoas e atingindo instalações de energia em todo o país, segundo autoridades.

Foram registrados cortes de energia e interrupções no fornecimento de água em vários lugares, inclusive em partes de Kiev. As autoridades disseram que o ataque - 2 anos e meio após a invasão em grande escala da Rússia - teve como alvo a energia ou outra infraestrutura crítica em pelo menos 10 regiões.

A Rússia intensificou drasticamente seus ataques à rede elétrica ucraniana em março, o que, segundo Kiev, parece ser um esforço conjunto para degradar o sistema antes do inverno, quando as pessoas mais precisam de eletricidade e aquecimento.

A série de mísseis e drones de segunda-feira foi a mais intensa da Rússia nas últimas semanas, no momento em que a Ucrânia está reivindicando um novo terreno em uma grande incursão transfronteiriça na região de Kursk, no sul da Rússia, enquanto as forças russas avançam constantemente no leste da Ucrânia, aproximando-se do centro de transporte de Pokrovsk.

"Foi um dos maiores ataques combinados. Mais de cem mísseis de vários tipos e cerca de cem drones Shahed. E, como a maioria dos ataques russos anteriores, este é igualmente sorrateiro, tendo como alvo a infraestrutura civil crítica", afirmou o presidente Volodymyr Zelenskiy no Telegram.

De acordo com o primeiro-ministro Denys Shmyhal, 15 regiões sofreram danos. Zelenskiy disse que o setor de energia sofreu "muitos danos".

Autoridades graduadas de Kiev pediram a permissão para ataques de longo alcance contra a Rússia.

A Ucrânia não possuía armas potentes de longo alcance no início da invasão, mas desde então desenvolveu muitos modelos de drones de ataque de longo alcance e os utilizou para atingir alvos nas profundezas da Rússia, desde refinarias de petróleo até campos de aviação militares.

No fim de semana, Zelenskiy disse que a Ucrânia havia desenvolvido um novo "míssil drone" que foi usado para atacar a Rússia e que era mais poderoso e mais rápido do que outros equipamentos do arsenal de Kiev.

De acordo com a agência de notícias Interfax, o Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que suas forças usaram armas de alta precisão para atacar importantes infraestruturas de energia na Ucrânia que, segundo ela, apoiavam o complexo militar-industrial.

Os militares poloneses disseram que seus aviões de guerra e os de seus aliados foram colocados em alerta após o ataque russo com mísseis e drones, que atingiu regiões ocidentais da Ucrânia que fazem fronteira com o Estado membro da Otan.

As regiões com energia ou infraestrutura crítica atingidas incluem Rivne e Volyn no noroeste, Khmelnytsk no sudoeste, Zhytomyr no norte, Lviv no oeste, Dnipropetrovsk, Kirovohrad e Vinnytsia no centro da Ucrânia, Zaporizhzhia no sudeste e Odessa no sul.

(Reportagem adicional de Yuliia Dysa, Gleb Garanich e Anastasiia Malenko em Kiev)