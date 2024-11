Rússia faz ataque 'em massa' com mísseis e drones contra infraestrutura energética da Ucrânia

A Rússia conduziu um ataque "em massa" com mísseis e drones contra a infraestrutura energética da Ucrânia nesta quinta-feira (28.11), denunciaram autoridades, aumentando os temores de que o Kremlin pretende prejudicar a capacidade de geração de energia do país antes do inverno. Mais de um milhão de ucranianos estão sem eletricidade.

"Ataques a instalações de energia estão acontecendo por toda a Ucrânia", disse o ministro da Energia Herman Halushchenko em uma publicação no Facebook. Ele acrescentou que cortes de energia de emergência foram implementados em todo o país.

Autoridades ucranianas alertaram recentemente que a Rússia estava estocando mísseis de cruzeiro e balísticos, presumivelmente para outra campanha aérea pré-inverno contra a rede elétrica da Ucrânia e acusaram a Rússia no passado de "transformar o inverno em uma arma".

Serguii Kovalenko, diretor da Yasno, uma das empresas fornecedoras de eletricidade, indicou em publicação no Facebook que houve "interrupções de emergência em todo o país devido ao ataque inimigo". Segundo ele, o grupo de energia Ukrenergo ainda planeja cortes de energia até a noite.

Cerca de metade da infraestrutura energética da Ucrânia foi destruída durante os quase três anos de guerra com a Rússia, e apagões de eletricidade são comuns. Os aliados ocidentais de Kiev têm procurado ajudar a Ucrânia a proteger a geração de energia com sistemas de defesa aérea e fundos para reconstrução

A Rússia, em anos anteriores, mirou na geração de eletricidade da Ucrânia, visando negar aos civis o fornecimento crítico de aquecimento e água potável durante os meses rigorosos de inverno e quebrar o ânimo ucraniano.

Os ataques também buscam prejudicar a indústria de defesa da Ucrânia, que agora está produzindo mísseis, drones e veículos blindados, entre outros ativos militares.