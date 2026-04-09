Rússia e Ucrânia concordam com trégua de dois dias para feriado da Páscoa ortodoxa

Rússia e Ucrânia concordaram com uma trégua de dois dias para o feriado da Páscoa ortodoxa, com o presidente russo Vladimir Putin afirmando que ordenou às tropas do país a cessarem fogo "em todas as direções" neste fim de semana.

Putin anunciou uma trégua a partir de sábado, 11 de abril, até o domingo de Páscoa, e disse que esperava que a Ucrânia "seguisse o exemplo" . Ao mesmo tempo, determinou que as tropas permaneçam em alerta para responder a "possíveis provocações do inimigo" e a quaisquer "ações agressivas".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em seguida, publicou em seu perfil no X que a Ucrânia estava "pronta para passos simétricos". "As pessoas precisam de uma Páscoa sem ameaças e de um movimento real em direção à paz", escreveu. "A Rússia tem a chance de não voltar aos ataques depois da Páscoa também."

No início desta semana, Zelensky disse que pediu aos Estados Unidos que encaminhassem a Moscou uma proposta de trégua no fim de semana do feriado, como um primeiro passo.