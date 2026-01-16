Capa Jornal Amazônia
Rússia diz que considera Groenlândia como parte da Dinamarca e critica militarização da região

Estadão Conteúdo

O governo russo afirmou nesta sexta-feira (16) que reconhece o status legal da Groenlândia como parte da Dinamarca, descrevendo também a situação recente da ilha como "muito controversa" em meio à chegada de tropas militares da Otan na região.

"Nós partimos do entendimento de que a Groenlândia é um território do Reino da Dinamarca", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas durante uma coletiva de imprensa, acrescentando que Moscou está monitorando a situação em torno da ilha.

Ele observou que foram feitas declarações tanto pela Dinamarca quanto pela Groenlândia negando qualquer intenção de vender o território a quem quer que seja, ao mesmo tempo em que reconheceu que também ouviram declarações de Washington sobre os EUA estarem formulando uma "oferta monetária para adquirir a Groenlândia";

Peskov também descreveu a situação em torno da Groenlândia como "incomum" ou até "extraordinária, do ponto de vista do direito internacional".

Tanto a Dinamarca como a Groenlândia rejeitaram propostas para vender o território, reafirmando a soberania dinamarquesa sobre a ilha. Ontem, tropas de vários países europeus - entre eles França, Alemanha, Reino Unido, Noruega e Suécia - chegaram à Groenlândia, em uma demonstração de apoio à Dinamarca, país-membro da Otan. A Rússia protestou contra esse envio de tropas, classificando a presença como parte de uma "militarização acelerada" do Ártico.

Peskov também abordou outros temas, incluindo as discussões sobre um acordo para a Ucrânia, argumentando que isso é "impossível" sem um diálogo sobre a segurança na Europa.

"De uma forma ou de outra, as garantias de segurança tocarão nessa questão. E isso, claro, exige diálogo", disse Peskov, descrevendo declarações recentes de líderes europeus como positivas. Ele citou França, Alemanha e Itália nesse contexto, afirmando que suas posições são consistentes com a visão da Rússia e representam uma "evolução positiva".

Em relação ao Oriente Médio, Peskov disse que a situação em torno do Irã e da região em geral é "extremamente tensa" e que o presidente russo, Vladimir Putin, continua seus esforços para facilitar uma desescalada. Mais cedo, Putin conversou tanto com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, como com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/GROENLÂNDIA

Rússia

Dmitry Peskov
Mundo
