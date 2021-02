Rompe geleira no Himalaia; pelo menos três pessoas morrem e 150 ficam desaparecidas

O rompimento de uma geleira no Himalaia matou ao menos três pessoas e deixou outras 150 desaparecidas. O acidente provocou uma cheia repentina de um rio na região norte da Índia. De acordo com o porta voz da polícia do estado de Uttarakhand, em entrevista à AFP, algumas pessoas estão 'bloqueadas':

"Localizamos ao menos três corpos no leito do rio. O balanço atualizado registra 150 desaparecidos. Além disso, 16 ou 17 pessoas estão bloqueadas em um túnel".

O porta-voz local também confirmou que a Força Aérea da Índia foi convocada para ajudar nos resgates. Os moradores da área de barragem deixaram suas casas, por conta do risco de novas inundações. Após a queda da geleira ocorreu uma avalanche e houve deslizamento de pedras, água e barro.

A mídia local chamou o desastre de "tsunami do Himalaia" devido a quantidade de água liberada na região montanhosa. Esta não é a primeira vez que a região sofre uma inundação. Em junho de 2013, uma chuva causou inundações devastadoras no estado de Uttarakhand, que tiveram como consequência cerca de 6.000 mortes.