Robô humanóide surpreende o público da maior feira de tecnologia do mundo

Um robô com semelhança humana roubou a cena no maior evento de tecnologia do mundo, a CES 2022, que aconteceu em Las Vegas (Estados Unidos). Apesar de já ter sido mostrado na internet no final do ano passado, o público se surpreendeu ao ver pessoalmente o robô “Ameca”, da Engineered Arts.

VEJA MAIS

“O robô parece e age estranhamente humano, com expressões faciais realistas e movimentos suaves sem aquele zumbido que você normalmente associa a movimentos robóticos”, declara Morgan Roe, da empresa britânica criadora do android.

Segundo ele, o Ameca foi projetado para ser o mais humano possível em movimento.

Morgan completa: "Todos nós vimos em filmes robôs humanóides se misturando entre humanos. Isso vai acontecer. Tenho quase certeza que isso vai acontecer".

"Estamos falando de pelo menos uma década, provavelmente duas, antes de um robô humanoide poder andar com segurança e viver entre humanos."

A criação ainda não tem a capacidade de andar, mesmo tendo pernas. Mas essa é uma questão que a empresa ainda pretende aprimorar brevemente. Mesmo com o robô conseguindo responder a perguntas e ter um bom senso de humor na feira de tecnologia, uma coisa que a empresa não disse é se houve uma pessoa real o controlando. Eles disseram que era melhor deixar para a imaginação.