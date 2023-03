Rinoceronte ataca sete pessoas na Índia; duas delas ficaram em estado grave; vídeo

Um grupo de turistas foi atacado por um rinoceronte no Parque Nacional Jaldapara, localizado no Norte de Bengala, na Índia. Sete pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. Não houve mortes.

Assista ao vídeo do ataque do rinoceronte na Índia:

No vídeo feito por um dos acompanhantes do grupo, é possível ver os turistas seguindo de perto dois rinocerontes que disputavam território. Em determinado momento, um dos animais se dirige ao veículo em que estavam os turistas, que tentam recuar. Infelizmente, o condutor do veículo da frente perdeu o controle e capotou.

O Departamento Florestal local afirmou que nunca houve relatos de ataques de rinocerontes a veículos na região. Já o motorista do carro agradeceu a sorte por ninguém ter morrido: "As coisas poderiam ter sido piores", disse ele.

