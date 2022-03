Ameaçado de extinção, filhote de rinoceronte nasce na Indonésia e traz esperança para espécie

O nascimento de um filhote de rinoceronte-de-sumatra, ameaçado de extinção, trouxe esperança para o futuro da espécie e alegria para organizações ambientais. O filhote de rinoceronte nasceu em um santuário de Sumatra, na Indonésia, e é uma fêmea.

A mãe, chamada Rosa, deu à luz na quinta-feira passada, 24. Ela já havia sofrido oito abortos em 2005. Rosa foi retirada da natureza e levada para o Parque Nacional de Way Kambas, onde foi colocada em um programa de reprodução - que obteve sucesso com o nascimento do filhote.

O filhote ainda não tem nome. O Parque de Way Kambas conta agora com oito rinocerontes-de-sumatra.

De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), atualmente existem menos 90 rinocerontes-de- sumatra no planeta. A maior parte deles está na ilha indonésia de Sumatra e Bornéu.