Idoso é morto em ataque brutal de cães que deixou outras duas pessoas feridas

Dois cães da raça American Staffordshire terrier foram sacrificados depois de matar um idoso de 81 anos e ferir outras três pessoas em um ataque ocorrido no dia 24 de fevereiro, na cidade de San Antonio, estado do Texas (EUA). O ataque causou perplexidade e revolta na população de San Antonio. O dono dos animais, Christian Alexander Moreno, 31, foi preso pela polícia.

O incidente aconteceu no início da tarde, quando a vítima, Ramon Najera, e sua esposa Janie chegavam para visitar familiares em uma casa vizinha à que abrigava os cães. Os animais teriam conseguido pular o cercado onde costumavam ficar e atacaram o casal quando eles desceram do carro.

O primeiro a ser alcançado foi Ramon, que foi jogado ao chão pelos três cães - duas fêmeas e um macho - e violentamente atacado. A segunda vítima foi a esposa de Ramon, Janie, ao tentar socorrer o marido. Familiares do casal viram a cena e também fizeram várias tentativas de afastar os animais, sem sucesso.

Chamados com urgência para atender a ocorrência, policiais e bombeiros de San Antonio chegaram instantes depois ao local e se depararam com uma cena terrível. Ramon estava sendo arrastado por um dos cães, completamente ensanguentado. Três policiais armados com lanças e picaretas conseguiram manter os cães afastados enquanto os bombeiros resgatavam Ramon e o colocavam na ambulância.

Um capitão foi mordido na perna durante a tentativa de controlar os cães. Ramon e a esposa foram levados para o Hospital Universitário de San Antonio em estado crítico. Um parente do casal também foi mordido na mão. O idoso chegou a receber sangue ainda na ambulância, mas não resistiu e já chegou à emergência morto.

A diretora da San Antonio Animal Care Services, Shannon Sims, disse que os mesmos cães chegaram a ser apreendidos pelo abrigo em 2021 por terem mordido outra pessoa, mas, teria sido um episódio de menor gravidade. Em outras duas ocasiões distintas, os animais chegaram a atacar duas pessoas e, no ano passado, a ACS teria recebido várias ligações de vizinhos de Christian Moreno sobre o comportamento violento dos cães.

Por conta disso, a ACS exigiu que o tutor usasse focinheiras e guias de contenção nos cães, entretando, no dia do ataque ao casal Najera, nenhum dos animais usava os acessórios.

Após a prisão do marido, a esposa de Moreno disse à polícia que estava com medo dos cães desde que foram esterilizados porque andavam agindo de forma mais agressiva. Ela disse que os cachorros estavam se atacando no quintal e até pediu a Moreno para levá-los de volta ao ACS.

A esposa de Ramon continua internada devido aos ferimentos graves, mas, está consciente e se recupera lentamente.