Ataque de tubarão: adolescente é mordida e amputa o braço após incidente em praia na Grande Recife

Um novo incidente envolvendo um tubarão ocorreu nesta tarde na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife (PE). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 12h30 desta segunda-feira (6). O ataque deixou uma adolescente de 15 anos ferida no braço esquerdo. Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia para reparar as lesões causadas pela amputação de parte do membro atingido.

O local onde a vítima foi atacada é conhecido como Golden Flat, onde o banho de mar não é proibido, mas é desaconselhado. Segundo relatos, antes do ataque, um banhista precisou ser retirado do mar após ignorar as instruções dos bombeiros para deixar a área. Ele foi removido à força e terá que responder por desacato.

Histórico de ataques de tubarão

Esse é o segundo ataque em dois dias e o terceiro em menos de um mês na Região Metropolitana do Recife. No domingo (5), um adolescente de 14 anos também foi mordido na praia de Piedade, em trecho de banho proibido, a metros do local do novo incidente. Ele teve a perna amputada e se recupera no Hospital da Restauração.

Desde 1992, foram registrados 16 incidentes com tubarões na praia de Piedade. O banho naquele trecho do mar é proibido desde julho de 2021, quando um turista morreu próximo ao ponto conhecido como "igrejinha". Ao todo, já foram registradas 77 vítimas de tubarões na costa pernambucana, incluindo 10 ocorrências em Fernando de Noronha (PE). Vinte e seis pessoas morreram em decorrência desses ataques.