Surfista atacado por tubarão passa por cirurgia vascular; estado de saúde é grave

Um surfista de 32 anos identificado como André Luiz Gomes da Silva foi atacado por um tubarão na Praia dos Milagres, em Olinda, na última segunda-feira (20). Ele foi levado em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), onde passou por uma cirurgia vascular que durou cerca de cinco horas. De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (21), ele segue em estado grave, mas estável.

O ataque ocorreu por volta das 16h30 no bairro do Varadouro. André foi levado para o HR por volta das 17h10, apresentando lesões graves na perna esquerda. "Foi uma mordedura de tubarão. Bem profunda. Pegou musculatura e vasos também", disse o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Renato Souto.

Mauro Melo, que trabalhava na praia no momento do incidente, foi um dos primeiros a prestar socorro a André. "Queria tirar ele. As lesões na batata da perna eram as piores. Peguei uma cordinha que o surfista usa para ficar preso à prancha, o estrepe, e fiz um torniquete. Ele também dizia ‘Deus, Jesus, não deixe eu morrer’”, relatou Mauro em entrevista ao g1.

Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso de ataque de tubarão em Pernambuco, já ocorreram outras 74 ocorrências no estado, sendo 64 no continente e 10 no arquipélago de Fernando de Noronha.

O último ataque registrado antes do ocorrido com André Luiz foi em Noronha, em abril de 2022, quando um turista de Rondônia foi mordido no pé. Em janeiro de 2022, uma garota de 8 anos também foi atacada na ilha e teve a perna amputada.