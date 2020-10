Revista suspende jornalista pego se masturbando

A revista New Yorker suspendeu o redator Jeffrey Toobin, depois que ele se expôs sem querer se masturbando durante uma ligação virtual da equipe na semana passada, pelo aplicativo Zoom.

“Jeffrey Toobin foi suspenso enquanto investigamos o assunto”, disse um porta-voz ao The Washington Post, na tarde de segunda-feira, 19.

The New Yorker suspends writer Jeffrey Toobin after accidental Zoom exposure https://t.co/hHCAlXycD6 — The Washington Post (@washingtonpost) October 19, 2020

A revista, que emprega Toobin desde 1993, não comentou mais sobre a natureza do incidente ou a duração da suspensão.

Ele também estará ausente da CNN, que o emprega como analista jurídico-chefe.

“Jeff Toobin pediu uma folga enquanto lida com um problema pessoal, o que nós concedemos”, disse um porta-voz da CNN.

Revista New Yorker, a mais respeitada dos EUA, suspende um de seus principais repórteres e analistas de questões jurídicas. Jeffrey Toobin foi pego se masturbando durante conferência profissional por zoom. Ele imaginou que nos houvesse desligado o vídeo. Eita, ficou complicado https://t.co/zsWNNdqxg5 — Guga Chacra 🇧🇷🇺🇸🇱🇧🇮🇹🇦🇷 (@gugachacra) October 19, 2020

Toobin tem sido onipresente na rede como um comentarista sobre controvérsias legais e a administração Trump. Um autor prolífico, o último livro de Toobin é "um thriller jurídico da vida real sobre os promotores e investigadores do Congresso que buscam a verdade sobre a cumplicidade de Donald Trump em vários crimes - e por que eles falharam".

Toobin, que não pôde ser localizado imediatamente para comentar, disse ao Vice.com em um comunicado que ele "cometeu um erro embaraçosamente estúpido" durante a ligação da Zoom. “Eu acreditava que não era visível no Zoom”, disse ele. “Achei que ninguém na ligação do Zoom pudesse me ver. Achei que tinha desligado o vídeo do Zoom.”