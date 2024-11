Republicanos de Donald Trump também obtêm vitória no Congresso

O Partido Republicano é o grande vencedor das eleições de 2024. Além de eleger Donald Trump para a presidência dos EUA, obteve maioria nas duas casas legislativas do país. Tanto no Congresso, quanto no Senado, os Republicanos conseguiram eleger mais candidatos que o Partido Democratas, de Kamala Harris. Isso representa o poder que o presidente eleito terá a partir de 2025, quando voltar a ocupar a cadeira de presidente do país.

Na última atualização divulgada, o partido Republicano havia conquistado 52 cadeiras no Senado. Por outro lado, os Democratas elegeram 42 representantes, 10 cadeiras a menos que o partido rival. Comparando com as eleições anteriores, o Republicanos conquistou 3 cadeiras a mais nessa eleição; em contrapartida, o Democratas perderam 3 assentos, tornando assim o Republicanos a maioria na casa legislativa.

O cenário se repetiu na Câmara, no qual foram eleitos 204 deputados Republicanos, conquistando 5 assentos a mais. Por outro lado, o Democratas conquistou 182, obtendo apenas 2 novos assentos. Para obter a maioria da casa, é preciso ter 218 representantes.

Cenário atual

Os Estados Unidos foram eleitos por 34 senadores, o que representa um terço das 100 cadeiras da casa. Com os resultados da votação, o Partido Republicano passará a ter maioria na casa. Atualmente, o Senado é composto por 51 democratas e 49 republicanos.

No caso da Câmara, os eleitores foram às urnas para escolher 435 novos deputados. Ao contrário da eleição para o Senado, todas as cadeiras da Casa serão renovadas. Atualmente, a Câmara é de maioria republicana, composta por 220 republicanos e 212 democratas. Três cargos estão vagos. Os mandatos dos deputados duram dois anos.

O partido que tiver a maioria dos representantes em alguma das duas casas, terá o controle das pautas da casa legislativa (Câmara e/ou Senado), um fator que pode influenciar diretamente as políticas da próxima presidência dos EUA. No Senado, a maioria é 51 cadeiras, já na Câmara, tem a maioria quem eleger 218 representantes.

*Lucas Quirino (estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)